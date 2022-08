Tchad : port de masque obligatoire dans les lieux publics et lors des attroupements

Le coordonnateur national adjoint des actions de lutte contre la Covid-19, Abo Adam Annour, annonce qu’à compter de ce 23 août, toutes les mesures de prévention contre la Covid-19, surtout le port de masque et la distanciation sociale, doivent être respectés.



Cette décision fait suite à l’évolution de la situation épidémiologique de la pandémie de Covid-19 au niveau mondial et au Tchad en particulier. La situation est en augmentation cette dernière semaine du mois d’août (une trentaine de cas ont été détectés à N’Djamena la semaine dernière).



Le port des masques demeure obligatoire dans les lieux publics et lors des attroupements. La vaccination contre la Covid-19 reste fortement conseillée pour toute la population.