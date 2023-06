Tchad : port généralisé d'armes blanches, l'esprit antique persiste chez certains citoyens

Au Tchad, de nombreux citoyens conservent une mentalité ancrée dans le passé, plutôt que de progresser avec des idées d'évolution.



Malgré les appels à la cohésion sociale, il est difficile d'entrevoir des signes de paix dans la culture tchadienne. Un grand nombre de personnes considèrent encore le port d'armes blanches comme un signe de férocité, et les utilisent pour attaquer ou se défendre. Cette attitude peut s'expliquer par un manque de confiance en soi, et envers les autres.



Malheureusement, jusqu'à ce jour, certains citoyens persistent à maintenir cette mentalité antique en achetant des armes offensives et défensives. La prolifération des armes blanches sur les marchés, et dans les rues, est une réalité constante au Tchad, malgré le regard des autorités du pays.



On peut facilement trouver des vendeurs d'armes blanches dans les marchés, les rues et les parcs, exposant des épées, des couteaux, des arcs et même des fouets. Certains vendeurs étalent ces armes par terre, tandis que d'autres sont ambulants.



Ces ventes d'armes blanches ont des conséquences néfastes sur la sécurité des Tchadiens. Il est alarmant de constater qu'aucune réglementation concernant la vente et le port de ces armes n'a été mise en place par les services de sécurité compétents, qui doivent assumer leurs responsabilités face à cette pratique.



Les conséquences sur la sécurité des citoyens sont indéniables. De nombreux cas d'agressions, d'assassinats, de coups et blessures, ainsi que de tentatives d'assassinat ont été recensés, directement liés à l'achat libre et à la circulation, sans entrave de ces armes blanches, sous le regard des autorités.



Il est impératif que les autorités prennent des mesures strictes pour réglementer la vente et le port d'armes blanches au Tchad. Cela contribuerait à assurer la sécurité des citoyens et à créer un environnement propice à la paix et à la stabilité.



Il est également nécessaire de sensibiliser la population sur les dangers de l'utilisation d'armes blanches et de promouvoir des alternatives pacifiques pour résoudre les conflits. Seule une volonté collective de s'éloigner de cette mentalité antique pour embrasser le progrès pourra permettre au Tchad d'avancer vers un avenir plus sûr et plus harmonieux.