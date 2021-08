Tchad : pose de la pierre de construction d'un nouveau Palais du sultanat du Ouaddaï à Abéché

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Ahmat Dari Basine, et le sultan du Dar Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahdi, ont posé dimanche la première pierre de construction d'un nouveau Palais Royal à Abéché.



Le Palais sera composé d'un bâtiment principal, d'un restaurant, de résidences et villas annexes, d'une salle de conférence, de deux parkings, d'une mosquée et d'un piscine.



Très tôt ce matin, avant la cérémonie, un groupe de personnes a jeté des bricaillons. En pleine cérémonie, des femmes ont tenté de perturber la cérémonie. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont fait usage de gaz lacrymogène.



Des personnes auraient été arrêtées. Les forces de l'ordre se sont déployées dans tous les coins de la ville pour éviter des conflits.



Les travaux de construction du nouveau Palais vont durer deux ans.