Tchad : pose de la première pierre du quartier général de la FMM à N’Djamena

Ce 10 juillet 2024, la Commission du Bassin du Lac Tchad a posé la première pierre de la construction du quartier général de sa Force Multinationale Mixte (FMM) à N'Djaména, capitale du Tchad. C'est le Ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence de la République du Tchad, Mahamat Ahmat Alhabo, qui a présidé la cérémonie de pose de la première pierre en présence de Monsieur Kodou Oumari, PDG du groupe United, l'entreprise en charge de la construction de l'architecture, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, des officiers supérieurs de la FMM et de plusieurs diplomates des pays amis.



Dans son discours introductif, le Secrétaire Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), Maman Nuhu, a expliqué que la Force Multinationale Mixte (FMM) représente la volonté collective des pays contributeurs de troupes – le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin – de s'unir contre la menace de Boko Haram et d'autres groupes extrémistes qui cherchent à déstabiliser la région.



Ce quartier général servira de centre névralgique pour les opérations, renforçant la capacité à partager le renseignement, coordonner les stratégies et répondre rapidement aux menaces émergentes.



"La première pierre que nous posons aujourd'hui marque la concrétisation de cette résolution. Nous remercions chaleureusement le Président de la République, et tous les responsables tchadiens impliqués dans cette décision. Votre vision et votre leadership ont rendu ce jour possible", a-t-il précisé.



Le Secrétaire Général de la CBLT a estimé qu'en posant ces fondations, "nous construisons non seulement une structure, mais nous renforçons aussi les fondements de la paix et de la sécurité dans le bassin du Lac Tchad. Cette installation témoignera de notre engagement commun et sera une lueur d'espoir pour les millions de civils qui ont souffert du fléau du terrorisme", a-t-il conclu.



Le représentant du Président de la République du Tchad, le Ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Mahamat Ahmat Alhabo, en posant la première pierre, a souligné que face aux menaces récurrentes des terroristes de Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad, les pays membres du Bassin du Lac Tchad ont décidé de mettre en place une force chargée de lutter contre ces terroristes qui ont fait allégeance à d'autres groupes armés terroristes opérant dans la bande sahélienne.



"Aujourd'hui, nous pouvons apprécier le rôle important que cette force a joué pour être un rempart au profit des populations riveraines du bassin du Lac Tchad et au-delà, pour assurer la sécurité régionale. Cette force a mené plusieurs opérations qui ont permis de neutraliser un nombre important de terroristes et de rallier des terroristes repentis ayant abandonné cette mauvaise voie", a ajouté le ministre Mahamat Ahmat Alhabo.



Il a également rappelé que "en acceptant de mettre le poste de commandement de la Force Multinationale Mixte au cœur de la ville de N’Djamena, sur le site où nous nous trouvons présentement, le Maréchal du Tchad, paix à son âme, qui a choisi ce site, a bien voulu se mettre au cœur des opérations contre les terroristes. Il vous souviendra qu'il a participé personnellement aux opérations contre ces terroristes, notamment celle de 'la Colère de Bohoma'."



Le Ministre d'État a précisé que la pose de cette première pierre de la Force Multinationale Mixte marque la volonté des pays du bassin du Lac Tchad de préserver les populations des menaces des terroristes de Boko Haram et autres bandits de grands chemins.