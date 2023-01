Tchad : pose de pierre pour la construction de l'École normale supérieure des instituteurs à Koumra

Selon le chef de l'entreprise de construction d'études et hydraulique de Sarh, Saleh Brahim, la nouvelle école comprendra quatre salles de classe, une bibliothèque et deux salles administratives.



La déléguée de l'éducation nationale du Mandoul, Nguemadjibaye Touralbaye, a déclaré que ces nouveaux bâtiments contribueront à la bonne marche de l'ENI de Koumra, qui depuis 10 ans utilisait des établissements scolaires publics. Elle a remercié l'ONG Proqueb au Tchad, qui était le partenaire financier et technique de l'éducation nationale au Tchad.



Le coordonnateur de la Zone Sud Projet Proqueb, OUYA Takene, a rappelé les réalisations passées dans la province de Mandoul. La troisième composante de ce projet consiste à construire des bâtiments pour les écoles primaires et l'ENI à Koumra, avec un coût global de cent quatre-vingts treize millions de francs, financé par les partenaires. Le chef de l'entreprise a promis de remettre les clés après quatre mois de construction.



Le gouverneur de la province de Mandoul, Hissen Dakou, a exprimé sa fierté de poser la première pierre pour cette construction et a assuré qu'il suivrait l'entreprise jusqu'à la fin. Il a également recommandé à l'entreprise d'acheter tous les matériaux de construction à Koumra.