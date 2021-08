Tchad : postes anarchiques dans les marchés, le directeur de la gendarmerie met de l'ordre

Le directeur général de la gendarmerie nationale du Tchad, le général Djontan Marcel Hoïnati, a fait une descente ce jeudi après-midi, au marché de Dembé. Plusieurs constats ont été relevés lors de cette visite. Le patron de la gendarmerie nationale a estimé que ses éléments n’ont pas leur place dans les marchés pour arnaquer les citoyens. Leur rôle est de protéger la population.



La gendarmerie nationale a pour mission d’assurer la protection des personnes et des biens, d’assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public aux abords des grandes villes et dans le monde rural, et d’assurer le respect des lois et règlements. Son action s’exerce sur l’ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l’Homme. Le général Djontan Marcel Hoïnati interdit la création de postes anarchiques pour arnaquer la population.



Au marché de Dembé, deux postes ont été démantelés. Des sanctions tomberont sur les commandants de brigades (CB) qui ont créé des postes fictifs pour arnaquer les paisibles citoyens. Ils répondront de leurs actes, a indiqué le directeur général de la gendarmerie nationale. « Plus de gendarmes dans les marchés à compter de ce jour. C’est la police municipale qui doit jouer son rôle et non les gendarmes », a tranché le général Djontan Marcel Hoïnati.