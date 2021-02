Tchad : pour une tournée du président dans N’Djamena profond

Après sa tournée dans le Tchad profond, on souhaiterait que le Maréchal du Tchad fasse une tournée dans la capitale, surtout dans nos quartiers périphériques car nos doléances aussi sont légitimes.



Je voudrais inviter le chef de l’État à faire une tournée dans ce que j’appelle N’Djamena profond pour constater les conditions de vie de ses concitoyens. Je l’invite à Walia, Chadara Talata, Diguel Ngabo, Fonderé, Zafaye, Gozator, Dinguessou, Ngueli, etc, pour recueillir nos doléances liées à l’assainissement, aux inondations et surtout le bitumage de nos routes principales.



Pour ma part, je présente les doléances de mon quartier et ceux de N’Djamena Est (Diguel, Angabo, Dinguessou, Chadara Talata, Gozator, Fonderé, etc) :



- Le bitumage de l’axe rond-point SNER-Lamadji : la réalisation de cette route permettra de soulager les habitants de tous les quartiers de l’Est de N’Djamena et les gros porteurs, surtout les citernes qui ravitaillent N’Djamena et le Sud du pays en carburant de Djarmaya. Elle diminuera aussi les accidents de la route sur l’axe Tacha Moussoro-Lamadji ;

- Le bitumage de la route Diguel marché de bétail-Zafaye, etc ;

- Le bitumage de la route Zafaye-Gaoui ;

- La construction d’une université publique pour étudiants des 8, 9 et 10ème arrondissements ;

- Un hôpital de référence ;

- Un commissariat de sécurité publique ;

- Un marché moderne ;

- Des centres de santé ;

- Des voiries urbaines.



A chacun ses doléances, voici les nôtres !