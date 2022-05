Tchad : pourquoi les agents municipaux ramassent-ils des vieux pneus à Ndjamena ?

Depuis quelques jours, dans certains quartiers de Ndjamena tels que Hilé-Claire dans le 4ème arrondissement, Diguel dans le 8ème arrondissement, pour ne citer que ceux-là, l’on observe un certain mouvement.



En effet, les agents municipaux ramassent des vieux pneus aux abords du goudron. Et tout porte à croire que ces agents cherchent à contrecarrer la manifestation projetée par Wakit Tama.



Cela dit, comment comprendre que des vieux pneus abandonnés aux abords des routes, depuis belle lurette, fassent aujourd’hui l’objet d’une certaine attention.



Il faut rappeler que la coalition de la société civile et des partis politiques, dénommée Wakit Tamma, a appelé à manifester le 28 mai 2022 contre la politique française en Afrique.



Malgré l’interdiction stricte du ministère de la Sécurité publique, Wakit Tamma a annoncé le maintien de sa marche. Lors de la précédente marche du 14 mai, qui a dégénéré à Ndjamena, de nombreux pneus ont été brûlés au milieu des routes, pour constituer des barricades, nécessitant l’intervention des camions à eau du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP).