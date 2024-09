Tchad : poursuite du pré-atelier d'élaboration du cadre de suivi du plan quinquennal 2024-2029

Les travaux du pré-atelier de validation et d'implémentation du mécanisme de suivi de la performance gouvernementale basée sur le programme politique quinquennal 2024-2029, initié par le SGG, se poursuivent au ministère des Affaires étrangères.



Après l'ouverture du pré-atelier qui a été présidée par la ministre, secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Houtoin Mahamat, le pré-atelier était déjà rendu à son deuxième jour.



Et dans le souci d'élaboration d’un mécanisme cohérent au plan quinquennal du président de la République, quatre secteurs ont été créés. Il s’agit des secteurs économique, social, rural et le secteur justice, diplomatie et sécurité.



Il faut noter que chaque secteur est constitué de personnes-ressources, de rapporteurs, d'experts, d'un membre du comité technique, et d'un membre du sous-comité logistique.