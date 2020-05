Tchad : poursuites judiciaires après l'agression d'un pasteur par des forces de sécurité

Le conseil d'administration de l'Alliance biblique du Tchad a annoncé jeudi des poursuites judiciaires pour coups et blessures, bavures et humiliation, suite à la violente agression d'un révérend pasteur par des forces de sécurité à N'Djamena, la semaine dernière.



Vendredi 8 mai dernier vers 9h40, le Révérend Pasteur Roland Djekounlar Koulanoudji sortait de chez lui, du quartier Gassi, pour se rendre à son lieu de service. Il a été victime de bavures de forces de défense et de sécurité. L’arrêté conjoint interdisant toute entrée et sortie dans les principales villes est entré en vigueur le même jour.



"J’ai subi des bavures de la part des forces de défense et de sécurité sur ma personne et sur bien d’autres citoyens avec des tirs de balles réelles en l’air", a déclaré le directeur de l’Alliance Biblique du Tchad, Révérend Pasteur Roland Djekounlar Koulanoudji.



"Les éléments des forces de l’ordre m’ont humilié devant mes enfants, mon épouse et les voisins du quartier qui étaient tous témoins de la scène, en me mettant à genou avant de me rouer de plusieurs coups de chicottes", a-t-il ajouté.



S'adressant au Président de la République, il a mis en garde contre des bavures répétées dont souffrent les citoyens, ce qui entraine un repli identitaire du peuple.



Détails à suivre.