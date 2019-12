Tchad : préavis de grève des enseignants-chercheurs à l'Université Adam Barka

Le bureau du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), section de l'Université Adam Barka d'Abéché, s'est réuni ce vendredi midi pour analyser la situation des arriérés des primes et salaires des contractuels.



Selon le secrétaire général du bureau SYNECS/UNABA, Dr. Issa Justin Laougué, "il ressort de ces échanges qu'il règne un flou dans le traitement de ce dossier car le bureau a constaté qu'il y a un écart entre les informations fournies la semaine dernière et celles qui nous ont été livrées ce midi. De ce qui précède, le bureau donne un ultimatum de trois jours, à compter d'aujourd'hui jusqu'au mardi 10 décembre 2019 à la dernière heure, pour que l'administration puisse s'exécuter".



Passé ce délai, les enseignants-chercheurs de l'UNABA observeront à partir du mercredi 11 décembre 2019 à la première heure des cours, une grève sèche et illimitée. "Toutes les activités du jury sont suspendues pendant cette période", indique la section syndicale.