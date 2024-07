Tchad : préliminaire inter clubs africains, TP Elect Sport dans la préparation

Le club Elect Sport prépare activement sa participation à la prochaine Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF). C'est dans cette optique que l'équipe a organisé une séance d'entraînement, ce lundi 29 juillet 2024, au stade Paris-Congo de N’Djamena.



Il faut rappeler que Elect Sport TP revient dans cette compétition, après deux ans d'absence. Des matchs amicaux sont prévus, notamment à N’Djamena et au Cameroun, avant de s'envoler pour le Ghana, où l'équipe affrontera pour son premier match, Nsoatreman FC, le 18 août 2024.



L'entraîneur de Elect Sport, Madjadou Tokomon, a indiqué que l'équipe pourra cette fois-ci faire le travail attendu mieux que par le passé. « Le moral est au beau fixe, et nous allons davantage travailler, sur l'aspect cohésion car l'équipe a réalisé de nouvelles recrues. Nous comptons bien représenter valablement notre pays, car les joueurs sont hyper motivés », a-t-il confié.



De son côté, Karl Marx, l'un des vétérans de l'équipe, a souligné que les joueurs sont en train de suivre et assimiler promptement les orientations des techniciens de l'équipe. « Nous sommes conscients aujourd'hui des attentes du peuple, car tout le pays est derrière nous, et nous allons défendre les couleurs de notre équipe », a-t-il lancé.