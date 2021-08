Tchad : première campagne de vaccination contre la Covid au Guera

Au total, 600 doses de vaccin Sinopharm ont été mis à la disposition de la population du Guéra afin de freiner la chaine de contamination de la Covid-19.



L'objectif de cette campagne de vaccination est d'assurer la timidité collective chez les personnes âgées de 18 ans et plus en vue de contribuer à la réduction de la mortalité relatif à cette pandémie.



La première dose du vaccin sinopharm a été injectée au gouverneur de la province du Guéra pour donner un bon exemple à la population de la province du Guéra.



En cette première journée de vaccination à Mongo, le personnel de la santé s'est mobilisé pour satisfaire à tous les besoins des patients.



La déléguée provinciale de la santé du Guéra, Anegué Iré Diane, a expliqué que les personnes les plus exposées sont les personnes âgées de plus de 50 ans, les malades chroniques, des personnes en contact régulier avec la population (enseignants et forces de défense et de sécurité), les réfugiés, les personnes déplacées internes et les retournés répartis dans les deux sites à savoir l'HPM et le camp militaire de Gourouma.



La campagne de vaccination a été officiellement lancée pour la première fois le 4 juin 2021 par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale dans trois provinces à savoir N'Djamena, Ouaddaï et Logone Occidental puis une extension dans sept nouvelles provinces dont le Guéra. Cela a permis de vacciner à ce jour 39 287 personnes sans incidence majeure dont 12 950 complètement vaccinées.