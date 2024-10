Tchad : préparation du Plan de Développement Provincial du Guéra

Le 28 octobre 2024, la salle de réunion du projet Reper a accueilli les cadres du comité provincial de plaidoirie pour la préparation du Plan de Développement Provincial (PDP) du Guéra, lors d’une réunion présidée par le gouverneur de la province, Mahamat Togou Tchohimi.



Cette rencontre visait à établir un premier contact entre les membres du comité provincial, et à coordonner les étapes clés de l’élaboration du PDP.



Dans son discours d’ouverture, le gouverneur a félicité les participants pour leur engagement dans ce projet essentiel pour le développement de la province, et a exprimé sa gratitude pour les efforts investis dans la préparation du PDP, qui sera présenté à N’Djamena en novembre prochain.



Les points principaux abordés lors de la réunion incluaient : la préparation des documents de planification ; les modalités de consultation et de concertation avec les différents acteurs locaux. Pour sa part, le gouverneur a insisté sur l’importance d’un travail approfondi du comité technique, pour assurer la qualité du projet de plan, avant sa présentation finale pour adoption.



S’agissant des prochaines étapes, elles comprennent : réunions du comité technique ; collecte et analyse des données ; rédaction du projet de plan ; validation par les participants ; présentation officielle à N’Djamena. La réunion s’est achevée par des échanges constructifs sur les défis et opportunités de développement dans la province du Guéra.



Et c’est une photo de famille qui a marqué la fin de la cérémonie.