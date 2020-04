Tchad : près d'un mois sans électricité à Moundou

La ville de Moundou est sans électricité depuis près d'un mois, une situation qui inquiète les usagers.



La population se sent lésée face à l'annonce de la prise en charge de l'électricité pour la tranche sociale pendant trois mois et ce, à compter du 1er avril 2020. Elle considère que la promesse du chef de l'Etat n'a donc aucun sens.



Un employé de la Société nationale d'électricité (SNE) évoque une panne du principal groupe électrogène. Des techniciens seraient venus de N'Djamena dans l'espoir de trouver une solution. Une autre source parle d'un possible problème d'alimentation en carburant.



Des habitants de Moundou, interrogés, déplorent la manière d'agir de la société qui ne prend pas la peine de faire un communiqué pour s'expliquer et rassurer. Ils estiment qu'il s'agit d'un mépris vis-à-vis des abonnés.



En cette période de lutte contre la pandémie de Covid-19, plusieurs citoyens branchés au réseau de la SNE aimeraient pouvoir suivre les informations à la télévision ou visionner des films, une sorte de passe-temps et de distraction face à l'actuel climat de chaleur. Celui-ci est difficilement supportable sachant qu'il est impossible de faire tourner le ventilateur ou le climatiseur.