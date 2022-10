Tchad : près de 52.000 personnes affectées par les inondations à N'Djamena (ONU)

De fortes précipitations continuent d'affecter le sud et le centre du Tchad (en particulier les provinces du centre et du sud, y compris la capitale N'Djamena) depuis la fin du mois d'août, provoquant de graves inondations et le débordement de rivières qui ont fait des victimes et des dégâts importants, indique le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).



L'OCHA déclare, au 17 octobre, que près de 1 002 000 personnes ont été affectées dans 18 (sur 23) provinces.



Les provinces les plus touchées sont : Mayo Kebbi Est (avec 246 100 personnes), Logone Occidental (147 129), Tandjilé (138 831) et Mandoul (82 608). La capitale N'Djamena a également été sévèrement touchée avec près de 52 000 personnes affectées.