Tchad : présence sécuritaire renforcée à N'Djamena, le Forum citoyen interdit

Une présence sécuritaire renforcée est constatée ce vendredi dans plusieurs axes de la ville de N'Djamena, au lendemain de l'interdiction par les autorités de la tenue du Forum citoyen prévu du 27 au 29 novembre 2020 au Centre Al-Mouna.



Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Tahir Orozi, a interdit jeudi l'évènement, par un arrêté n°6, en raison des restrictions liées à la crise sanitaire. "L'avis de la coordination de riposte sanitaire n'a pas été pas requis. La pandémie de la Covid-19 ne permet pas un rassemblement de grande envergure. En conséquence de quoi, le forum n'a pas lieu", précise-t-il.



"Le directeur général de la Police nationale, le directeur général de la Gendarmerie nationale et le commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad sont chargés de l'exécution du présent arrêté", ajoute le ministre.



Le Forum citoyen est organisé par une vingtaine de partis politiques, organisations de défense des droits de l'Homme, de la société civile, leaders d'opinions et des artistes.



Selon les organisateurs du Forum citoyen, ce "cadre de réflexion" avait notamment pour but de rassembler tous ceux qui se "sentent exclus des grands rendez-vous de prise de décision pour l'avenir du pays".