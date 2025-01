Tchad : présentation des vœux du nouvel an au DG de l'ONASA

A l'occasion du nouvel an, les personnels de l’Office National de Sécurité Alimentaire ont présenté ce 8 janvier 2025 leurs vœux de nouvel an au directeur général de l'ONASA, dans un hôtel de la place.



Au cours de cette cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées par le directeur général et à sa suite aux chefs de division, chefs des services, chauffeurs, ainsi qu'aux agents de sécurité. Cette cérémonie de présentation de nouvel an, vise à encourager et également, renforcer les liens entre les personnels de l'Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA).



Prenant la parole, le directeur général de l'ONASA, Ahmat Mahamat Kosseï est revenu sur les réalisations faites par les personnels de l'ONASA durant l'année 2024. «Ces réalisations sont aussi les fruits de vos efforts et ceux du ministère du tutelle », a-t-il indiqué.



Le directeur général se dit très reconnaissant envers ses collaborateurs, et explique que toutes ces réalisations ont été rendues possibles, grâce à la vision du président de la République et chef de l'Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, touchant les questions sociales, notamment la sécurité alimentaire des populations.



S'adressant à ses collaborateurs, le directeur général, Ahmat Mahamat Kossei a présenté ses vœux de paix, de santé, de succès et de bonheur à tous les personnels de l'ONASA, aux plus hautes autorités, ainsi qu'aux partenaires