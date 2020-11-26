مشير تشاد يستقبل مختلف المسئولين بولاية شاري باقرمي



التقى مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال زيارته لمدينة ماسينيا حاضرة ولاية شاري باقيرمي، بمختلف المسئولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين وكوادر الولاية ، والشباب والمرأة بولاية شاري باقيرمي اللقاء الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة والبرلمانيين بالمنطقة ومعاوني مشير تشاد في الأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري في بداية اللقاء حاكم الولاية أبوبكر جبريل أبوبكر الذي أشاد بالاهتمام الكبير الذي يوليه مشير تشاد للإدارة العامة والأهلية وتأمين البلاد وتنمية شاري باقيرمي خاصة مدينة ماسينيا ودعمها بالمشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة ومستقبل الشباب ، متطرقا للقضية التي يعاني منها سكان الولاية وهى قضية الرعاة والمزارعين وكذا الإهتمام بالتعليم خاصة تعليم البنات ومحاربة الفساد والعنصرية والزواج المبكر وختان البنات، كما تحدث حاكم ولاية شاري باقرمي عن المشاكل التي تواجه المنطقة خاصة بناء الطرق وبناء المؤسسات الإدارية والمستشفيات وتوفير المياه الصالحة للشرب وجميع إمكانيات الحياة بولاية شاري باقرمي.



مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قدم شكره للمسئولين الاداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين ورجال الدين والمرأة والشباب وكوادر ولاية شاري باقرمي خاصة سكان ماسينيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، داعيا الاداريين إلى العمل ومحاربة الرشوة والاختلاس، والتقرب من المواطنين والاستماع لأحوالهم ، كما ركز على التحديات الصحية المتمثلة في جائحة كورونا وطلب من الجميع إلى اليقظة واحترام الإجراءات الوقائية.



كما تحدث مشير تشاد عن مشكلة الرعاة والمزارعين وقال يجب على الطرفين احترام القوانين واللوائح الحكومية خاصة المراحيل محذراً كل من يسيس هذه القضية ، آمرا في الوقت نفسه حاكم الولاية تجريد المواطنين عن السلاح. وعن الرشوة والاختلاس وسرقة المال العام مؤكدا مشير تشاد فقد فتحنا فيها حرب لا حوادة فيها ، كما أشار إلى حماية البيئة والمصادر الطبيعية لأنها مستقل البلاد.



مشير تشاد تحدث أيضا عن العادات السيئة المتمثلة في ختان الفتيات والزواج المبكر ومختلف أنواع العنف المرتكبة ضد المرأة ، ومحذرا منها وكل من يمارسها يعرض نفسه لعقوبة السجن ، وينقل إلى سجن كوروتوروا، مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أمرا بتحقيق الإصلاح القضائي والعدالة الاجتماعية لأن العدالة هي سبيل التقدم. آمرا مشير تشاد الحاكم وقوات الدفاع والأمن رفع كل الحواجز داخل الولاية ماعدى الحواجز الحدودية ، مؤكداً تزويد قوات الدفاع والأمن بالعتاد والسلاح والسيارات تساعدهم للحد من تهريب الأسلحة وكشف المتآمرين وتوفير الأمن للمواطنين.



وللسلطات التقليدية والشباب والمرأة أمرهم بدعم سياسته المتمثلة في محاربة العادات الضارة للتصدي لكل انواع العنف المرتكب ضد الجنس والاهتمام بالتعليم الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة للرقي الاجتماعي.



وأخيرا فقد دعى مشير تشاد السياسيين وكوادر المنطقة تفادي الخلافات وتوجيه الشباب وتوعيتهم من أجل تشاد التي نريدها آمنة ومستقرة ومتقدمة.