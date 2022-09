Tchad : présidium du Dialogue, répressions, Droits de l'homme sans frontières réagit

L'actualité tchadienne reste dominée par le Dialogue national inclusif, porteur d'espoir.



Cet espoir est cristallisé par la présence d'anciens participants à la conférence nationale souveraine avant de voler en éclats, regrette le secrétaire général de Droits de l'homme sans frontières, Djonkissam Kalandi, lors d'un point de presse.



En effet, de l'avis de Djonkissam Kalandi, le comité d'organisation du Dialogue national inclusif (CODNI) devait exploiter l’expérience de ces anciens participants à la conférence nationale souveraine. Il s'est malheureusement passé de leurs conseils et « a imposé un présidium avec une composition bien ficelée », créant un mécontentement.



Ceux qui, comme les Transformateurs, réclament plus d'égalité, sont arrêtés. 179 militants au total ainsi que 3 journalistes ont ainsi été arrêtés, avant d'être relâchés. Parmi ces journalistes, il y a Ndjigsem Djimaldé Aristide, par ailleurs collaboratrice de Droits de l'homme sans frontières. « Elle a été tabassée sauvagement et humiliée par les forces de l'ordre » en plein service.



Dans le même registre de répressions, Djonkissam relève l'inhalation d’un gaz lacrymogène par une dame et son bébé. Le bébé est sauvé de justesse après une asphyxie. Le secrétaire général de Droits de l'homme sans frontières réclame « un minimum de respect de la dignité humaine », exige du gouvernement d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.



Il l'invite à faire participer tout le monde au Ddialogue, en respectant les points de vue des uns et des autres.