Tchad : prestation de serment d'un clerc d'huissier de justice à Abéché

Le 1er substitut du procureur de la République, a indiqué que ce serment est un acte solennel Dieu. Il est également un acte devant pris devant les Hommes et engage la responsabilité de la récipiendaire, méritant d'être observé tout au long de la carrière.



Il a ensuite invité la récipiendaire Azzé Choroma a aimer son travail dans la sagesse, le respect et la courtoisie avec ses clients composés majoritairement de personnes qui ignorent tout du droit et de la loi.