Tchad : prétendue attaque rebelle au Nord ; "de la propagande" (gouvernement)

Un mouvement rebelle dénommé le Front de la nation pour la démocratie et la justice au Tchad (FNDJT) a revendiqué avoir mené ce mardi 26 janvier une attaque qu’il a qualifié de “foudroyante” contre les forces gouvernementales stationnées sur le site de Kouri 35 dans la province du Tibesti.



“Surprises par la violence de l’attaque, les forces d’Idriss Déby n’ont eu leur salut que dans la débandade générale, laissant derrière elles beaucoup de matériels de guerre mais aussi des prisonniers et des blessés”, selon le délégué chargé des relations extérieures et de la communication, Abdallah Chidi Djorkodei qui évoque la publication incessamment d’un bilan définitif sur l’attaque, à travers un communiqué.



« De la propagande »



Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l’ambassadeur Chérif Mahamat Zene, explique à Alwihda Info que « c'est de la propagande ».



« Des trafiquants armés à bord de quelques véhicules ont fait irruption dans la zone d'orpaillage clandestin et ont rebroussé chemin aussitôt après vers la Libye, le temps que les forces gouvernementales les rattrapent », précise le ministre.



« Il n'y a eu ni des morts, ni des prisonniers, moins encore de dégâts matériels. Ce mouvement rebelle, en mal de tribune, cherche maladroitement à faire de la récupération de cette incursion furtive des trafiquants connus dans cet espace entre la Libye, le Niger et le Tchad", clarifie le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Cherif Mahamat Zene.