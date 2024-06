Tchad : prime d’un million de Fcfa pour retrouver l’assassin d’un étudiant à Mao

Le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassan Jogoï promet de récompenser avec une somme d’un million de FCFA, celui qui trouvera l'assassin de l’étudiant Nouba Adjimadji Persévéré, ou tout informateur qui permettra l'éventuelle arrestation du criminel.



Cette déclaration a été faite par Moussa Maïna, maire de la commune de Mao, au cours d'une rencontre tenue ce mercredi 19 juin 2024, avec les chefs de quartiers et villages de la place. C'était en présence du représentant du sultan et d'autres responsables communaux.



En effet, suite à l'assassinat horrible de Nouba Adjimadji Persévéré, étudiant de deuxième année en raffinage des hydrocarbures à l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao, dans la nuit du 17 juin 2024, sur instructions du gouverneur, le maire de la ville de Mao, Moussa Maïna a réuni ce matin en urgence, les responsables de quartiers et villages de sa circonscription.



L’objectif est de mettre la main sur cet assassin avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette optique, le maire de la commune de Mao, Moussa Maïna a déclaré dans son intervention que le gouverneur Issaka Hassan Jogoï, offrira jusqu'à un million de francs CFA de récompense, pour toute information conduisant à la capture de ce criminel en fuite