Tchad : prise de contact entre le ministre de la Communication et le système des Nations Unies

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Khassim Cherif, a reçu en audience, ce mardi 2025, les représentants des organisations du système des Nations Unies résidant au Tchad.



Cette rencontre a été l'occasion pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad, François Batalingaya, de saluer les initiatives du nouveau chef du département en charge de la communication. François Batalingaya a souligné l'importance de cette rencontre, déclarant : « Au sein des Nations Unies, notre rôle principal est de promouvoir l'agenda 2030 pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous avons besoin de communiquer pour éduquer la population. C'est une opportunité pour nous de voir comment travailler avec votre ministère, d'autant plus que vous êtes très intéressés à collaborer avec nous. »



De son côté, le ministre Khassim Cherif, a précisé que cette rencontre vise à établir des contacts fructueux, en insistant sur la nécessité d'obtenir des données, afin d'améliorer la visibilité des actions menées par le gouvernement et ses partenaires dans la région Est du pays.



Il a également évoqué la volonté des plus hautes autorités de changer de paradigme et d'approche, en adoptant une méthode plus inclusive, ouverte et transparente. Au cours de la rencontre, plusieurs projets phares ont été identifiés et discutés avec les partenaires.



Parmi ceux-ci figurent la création d'une école de journalisme, et un plan de mise en œuvre de la communication pour le développement. Les partenaires ont promis leur soutien dans la réalisation de ces projets ambitieux.