Tchad : prise de fonction du président réélu de la chambre de commerce du Mayo Kebbi Ouest

Le président et le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines, d'agriculture et d'artisanat (CCIAMA) de la province du Mayo Kebbi Ouest, ont été installés vendredi à Pala. C'est le gouverneur Hassan Saline qui a présidé la cérémonie au Centre Culturel Nicodème, en présence de plusieurs responsables locaux et des opérateurs économiques de la province.



A l'issue des élections consulaires du 2 septembre 2020, Faki Senoussi Issak est réélu comme président pour le secteur tertiaire, tandis que Adok Kabaro prend les rênes du monde rural, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture dans le Mayo Kebbi Ouest comme vice président.



Pour le gouverneur, les opérateurs économiques ont renouvelé leur confiance à ces deux hommes par rapport à la bonne gestion constatée durant le mandat passé. Tout en les exhortant à faire un bon travail, Hassan Saline leur a demandé de respecter et faire respecter les textes, ceci dans l'optique d'éviter les conflits de tout genre dans le monde des affaires.



Selon le gouverneur, seul une collaboration dynamique et efficace entre les opérateurs économiques peut faire prospérer le monde des affaires dans la province du Mayo Kebbi Ouest et partant tout le Tchad.



Ce bureau de la CCIAMA dirigé par Faki Senoussi Issak et Adok Kabaro est élu pour un mandat de quatre ans.