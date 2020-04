Tchad : prise en charge de l'eau, la STE exhorte à une gestion rationnelle

A compter du 1er avril dernier, la consommation en eau n'est pas facturée pendant six mois. La directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE), Koubra Hisseine Itno, a appelé jeudi "au bon sens de la population pour une gestion rationnelle."



Elle a souligné que "l'économie de l'eau est un défi de ce 21ème siècle. Les changements climatiques ont un impact très considérable sur nos ressources en eau. Il faudrait que cette eau soit gérée de façon rationnelle, et aussi penser à la population future."



La ressource souterraine étant tarissable, "il faudrait vraiment que cette gestion soit d'une manière efficiente, et aussi de façon très réfléchie", a rappelé Koubra Hisseine Itno.



"Aucune condition"



Cette prise en charge de l'eau n'est pas conditionnée par une tranche quelconque, et concerne tous les volumes qui sont consommés mensuellement. Tout ce qui est consommé par la population est pris en charge par le Gouvernement, a assuré Koubra Hisseine Itno.



Raccordement, paiement des arriérés



Selon elle, "cette prise en charge est d'une très longue période, de six mois. Ceux qui ne sont pas dans le réseau de la STE, c'est l'occasion de venir profiter de cette aubaine pour se raccorder au réseau publique."



"Ceux qui ont des arriérés, c'est l'occasion de s'en acquitter pleinement", a dit la directrice générale de la STE.



Les bornes fontaines publiques concernées



Le président de la République Idriss Déby a annoncé mardi, dans un message adressé à la nation, la prise en charge par l’Etat de toutes les consommations d’eau facturées par la STE ou les Comités de Gestion aux ménages sur toute l’entendue du territoire pendant six mois, à compter du 1er avril 2020, y compris aux bornes fontaines publiques.