Tchad : problèmes de santé mentale, un impact dévastateur sur les familles et la société

La journée mondiale de la santé mentale, édition 2022 a été célébrée cette année, le 10 octobre dernier, sous le thème : « faire de la santé mentale pour tous, une priorité mondiale.»



La journée est commémorée afin d'attirer l'attention du monde entier sur ce problème, et sur son impact dévastateur sur les familles, les communautés et le développement de la société, relève Dr Daizo Arsène de la représentation permanente de l’OMS au Tchad.



Cette année, la célébration de cette journée au Tchad a été décalée au 6 novembre à la Maison de la Femme. Selon les données collectées dans le monde et analysées par l'OMS, l'isolement social, la peur de la maladie et de la mort, ainsi que les difficultés socio-économiques associées à la pandémie du Covid-19, ont occasionné une hausse d'environ 25% de troubles liés à la dépression et à l'anxiété.



En 2019, une personne sur huit dans le monde, soit 970 millions de personnes, présentait un trouble mental, affirme le Dr Daizo Arsène. Afin d'améliorer la santé mentale, le représentant de l'OMS recommande aux uns et aux autres de dormir suffisamment, de manger équilibré et sainement, d'éviter l'alcool et le tabac, de faire de l'exercice physique, de gérer le stress et l'anxiété.



Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Ismaël Barh Bachar, représentant par ailleurs le ministre de tutelle, a indiqué qu'il faudrait apporter tous les besoins fondamentaux, que ce soit affectif, sanitaire ou nutritionnel, aux personnes qui souffrent des problèmes de santé mentale.



Tout en remerciant les partenaires, à savoir le HCR, HIAS, RESCUE, ACF, Dr Ismaël Barh Bachar a indiqué que quelques cadres de son ministère bénéficieront d'une formation dans le domaine de la santé mentale.