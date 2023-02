Tchad : procès des rebelles du FACT, un militaire a lancé du gaz lacrymogène lors de l'audience

Un incident est survenu hier à l'audience du procès de certains anciens rebelles du FACT à la maison d’arrêt de Klessoum. Un militaire a tiré une grenade lacrymogène dans la salle d'audience, ce qui a empêché la poursuite des audiences.



Selon les premières informations, il est encore inconnu si le tir était volontaire ou involontaire. Une enquête a été ouverte à cet effet. Les avocats des prévenus ont également déclaré que la reprise du procès dépendait de la garantie de la sécurité des personnes impliquées. Les magistrats ont exigé que les mesures de sécurité nécessaires soient prises avant la reprise du procès. Pour l'instant, la date de la reprise du procès est inconnue. Les parties impliquées dans l'affaire attendent une décision des autorités compétentes.



"Hier, l'audience n'a pas eu eu lieu à cause de l'incident lié au tir du gaz lacrymogène en pleine salle d'audience. Un militaire a tiré une grenade lacrymogène dans la salle d'audience (volontairement ou involontairement ? Une enquête est ouverte à cet effet). On ne sait pas quand le procès reprendra comme les magistrats demandent au prelable la sécurité avant toute reprise du procès", a déclaré jeudi à Alwihda Info, Me. Francis Djokoulde, avocat des prévenus.