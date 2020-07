Tchad - procès du trafic de drogues : report d'audience à lundi prochain

Le président du Tribunal de grande instance de N'Djamena, Hamit Moustapha Nour, a reporté au lundi 20 juillet à 8 heures l'audience ​dans le cadre du procès sur le vaste trafic de drogues qui a été démantelé au Tchad.



Le verdict du Tribunal est attendu. Des peines de prison allant de cinq à 10 ans de prison ont été requises vendredi par le ministère public à l'encontre d'une partie des prévenus qui ont vu leur cause appelée, sachant que l'affaire a été scindée en trois dossiers.



Les avocats des prévenus se sont relayés jusqu'au soir pour plaider en faveur de leurs clients et démontrer qu'il manque des preuves dans l'accusation. Selon maître Alain Kagonbé, "le tramadol n'est pas de la drogue à l'état pur", "c'est un produit pharmaceutique".



Il a été requis cinq ans d'emprisonnement ferme et une amende ferme de 1 million de Francs à l'encontre de la personne à l'égard de laquelle le procureur a essayé d'établir le délit de tentative de corruption. "Nous avons démontré qu'en matière de corruption, il faut l'élément matériel. Parole contre parole ne saurait prospérer. Nous attendons le verdict du Tribunal", a réagi maître Alain Kagonbé.



Le directeur général des douanes et des droits indirects, Mahamat Charfadine Abdelkerim, a témoigné ce matin pour relater les circonstances ayant permis la saisie de la cargaison de drogues. "Il est venu témoigner, il a relaté les circonstances dans lesquelles les services des douanes, grâce aux renseignements précis, ont réussi à identifier là où se trouvait le véhicule transportant la cargaison de tramadol, et puis l'opération qui s'en est suivie entre les éléments des services des douanes et de la SNRJ", a précisé maître Alain Kagonbé.



11 individus sont jugés dans cette affaire depuis plusieurs semaines.