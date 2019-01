Tchad : "profiter de sa jeunesse c'est avoir des projets"

Une cérémonie de réjouissance et de soutien en faveur d'Amalkher Djibrine Souleymane a été organisée au Palais du 15 janvier, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, ce samedi 19 janvier 2019, en présence de représentants de différentes institutions de la République, d'associations de jeunes, du secteur privé et des représentants des confessions religieuses.



Amalkher Djibrine Souleymane a été élue le 11 décembre 2018 au Kenya au poste de vice-président du conseil économique, social et culturel de l'Union Africaine (ECOSOCC).



Selon des participants qui ont pris la parole, cette élection fait la fierté des jeunes leaders tchadiens femmes et hommes et conduit à prendre conscience pour la bonne marche du Tchad. Cette élection n'est pas le fruit du hasard car elle explique les énormes sacrifices et efforts de l'Etat pour l'intégration du continent africain ainsi que sa volonté à impliquer les jeunes et les femmes dans les hautes instances de prises de décisions nationales, continentales et internationales.



"C'est aussi l'occasion d'insister et d'encourager la jeunesse tchadienne à être une jeunesse qui ose car on se dit jeune mais on ne profite pas cette jeunesse. Profiter de la jeunesse c'est avoir des projets, ne nous basons pas seulement sur la vocable : "il n'y a rien à faire dans ce pays"".



"Face aux défis actuels, j'appelle la jeunesse tchadienne à une prise de conscience. Cette prise de conscience doit s'orienter vers l'émergence du continent africain. Chacun de nous doit apporter sa pierre pour l'intégration effective et le développement de ce continent qui nous est cher", a déclaré Amalkher Djibrine Souleymane.