Tchad : progrès limités dans la lutte contre le travail des enfants (États-Unis)

25 Septembre 2023



Le Tchad a accompli des avancées minimes dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants en 2022, selon les conclusions du département du Travail des États-Unis. Alors que des efforts ont été faits pour moderniser l'état civil et ratifier des conventions internationales, le travail forcé des enfants, notamment dans les services domestiques et la garde du bétail, persiste.

Le Tchad, comme de nombreux autres pays, fait face à un défi persistant : éliminer les pires formes de travail des enfants. Malgré quelques progrès en 2022, le pays continue de lutter pour éradiquer cette pratique préjudiciable.



Selon les conclusions du département du Travail des États-Unis, le Tchad a réalisé des avancées modestes en 2022. Des efforts ont été déployés pour moderniser l'état civil et améliorer l'accès à l'enregistrement des naissances, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Union européenne. En outre, en février 2022, le pays a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, démontrant ainsi son engagement envers les droits de l'homme.



Des Défis Persistants



Cependant, le Tchad est confronté à des défis persistants en ce qui concerne le travail des enfants. Les pires formes de travail des enfants, notamment le travail forcé dans les services domestiques et la garde du bétail, continuent d'affecter de nombreux mineurs. De plus, les autorités tchadiennes n'ont pas fourni de données adéquates sur les efforts de répression de ces pratiques ni mis en place de politiques ou de programmes efficaces pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants, notamment l'exploitation sexuelle commerciale et le travail forcé.



Mesures Proposées pour Éliminer le Travail des Enfants



Pour éradiquer le travail des enfants au Tchad, plusieurs mesures ont été proposées au fil des ans. Certaines de ces mesures comprennent :



- *Cadre Juridique :* Veiller à ce que la législation interdise explicitement l'utilisation, l'offre ou l'obtention d'enfants à des fins illicites.



- *Âge Minimum d'Admission à l'Emploi :* Relever l'âge minimum d'admission à l'emploi de 14 à 16 ans pour correspondre à l'âge de fin de scolarité obligatoire.



- *Accès à l'Éducation :* Garantir que les lois garantissant l'éducation de base gratuite s'appliquent à tous les enfants, y compris les non-Tchadiens.



- *Application de la Loi :* S'assurer que le rôle du mécanisme de plainte concernant la traite et le travail des enfants soit bien connu et compris du public.



- *Renforcement des Effectifs :* Augmenter le nombre d'inspecteurs du travail pour couvrir convenablement la population active du pays.



- *Coordination :* Veiller à ce que le groupe de travail sur les pires formes de travail des enfants dispose de ressources adéquates pour remplir sa mission.



- *Politiques Gouvernementales :* Adopter une politique qui s'attaque à toutes les pires formes de travail des enfants au Tchad, y compris la traite des personnes.



- *Programmes Sociaux :* Accroître l'accès à l'éducation pour tous les enfants, éliminer les frais de scolarité, augmenter le nombre d'écoles et d'enseignants disponibles, et fournir des adaptations pour les enfants handicapés.



Ces mesures visent à créer un environnement plus favorable à l'éradication du travail des enfants au Tchad. Cependant, leur mise en œuvre complète nécessite une coopération continue entre le gouvernement, les organisations internationales et la société civile.



Le Tchad continue de progresser sur la voie de l'élimination du travail des enfants, mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger la jeunesse du pays et garantir son avenir.





