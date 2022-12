Tchad : projet PAASIT, des actions concrètes pour dissiper le climat général d’impunité et d’insécurité

L'atelier a vu la présence des différents membres du gouvernement notamment le ministre de la Sécurité publique, le ministre délégué auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l’Administration du territoire et de la Bonne gouvernance, la secrétaire d’État à la Prospective économique et aux Partenariats internationaux mais aussi le coordonnateur du PAASIT, du représentant de la délégation de l’Union européenne ainsi que d’autres représentants des forces de défense et de sécurité.



Le coordonnateur du PAASIT, Abdoulaye Moyalta Georges, a rappelé que la convention de financement du projet, signée entre le gouvernement du Tchad et l’Union européenne, a mis à disposition une enveloppe de 119,13 milliards FCFA dans le cadre du 11ème Fonds européen de développement.



Les actions conduites ont porté sur les lignes stratégiques de développement des forces de sécurité intérieure, ainsi que sur le relèvement des capacités opérationnelles desdites forces, notamment en termes d'infrastructures, de la formation, de l’équipement et des procédures de gestion et d’administration des ressources humaines, matérielles et professionnelles.