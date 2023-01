Tchad : « prolifération de fake-news, notamment des vidéos fantaisistes »

Le 31 janvier, le ministre en charge de la Réconciliation nationale, Abderaman Koulamallah, a participé à une rencontre au Palais présidentiel entre le président de Transition, Mahamat Idriss Deby et le comité d'autodéfense de Miski.



À l'issue de cette rencontre, le ministre a abordé la question des fake-news qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Il a déclaré que plusieurs vidéos d'actes de tortures et de violations de droits humains, datant de plusieurs années et sans aucun rapport avec les événements actuels, circulent sur les réseaux sociaux.



« Il y a une prolifération de fake-news sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos fantaisistes qui datent de plus de quatre, cinq ans et qui n'ont rien n'avoir avec les évènements actuels. C'est juste parce que plusieurs personnes ne sont pas très satisfaites, et ont voulu injecter sur les réseaux sociaux des vidéos fantaisistes. qui n'ont rien avoir. Le gouvernement est serein », a déclaré le ministre.



Le ministre a rassuré la population en affirmant que le gouvernement est serein, face à ces allégations erronées, et qu'il poursuivra ses efforts avec la population dans la continuité des accords de 2017 avec le comité d'autodéfense de Miski, qui ont été revitalisés cette année.