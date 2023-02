Tchad : promesses non tenues, les habitants du Logone Oriental toujours dans l'attente

Le secrétaire général Fédéral, Yobelngaral Giscard, a souligné que malgré les ressources naturelles abondantes de la province, le Logone Oriental est parmi les trois provinces les plus pauvres du Tchad. La population du Logone Oriental était autrefois fière de l'usine d'égrenage de la Coton Tchad de Doba, mais elle a fermé ses portes, laissant les habitants de la province sans emploi.



Avec l'entrée du Tchad dans le rang des pays exportateurs de pétrole, la population du Logone Oriental espérait un autre espoir radieux, mais elle s'est retrouvée paradoxalement dans un appauvrissement total, non seulement du non-respect des dispositions du recrutement des mains d'œuvre locales, mais aussi et surtout du licenciement précoce et abusif des ressortissants de la province productrice. Les recettes générées par cette exploitation ont profité à des tiers plutôt qu'à la population locale.



Le secrétaire général Fédéral, Yobelngaral Giscard, a souligné que les 5% alloués en tant que province productrice sont un cadeau empoisonné qui a plus profité aux tiers qu'à la province elle-même.



En outre, Yobelngaral Giscard a déploré la fermeture du CPGRP depuis 2018 et la nouvelle équipe qui prendra la relève en 2022 ne dispose d'aucun financement pour commencer son travail.



Il a été rappelé que le ministre des Finances avait promis lors de l'installation de la nouvelle équipe du CPGRP de raccorder l'électricité de la SNE de Doba à la tribune de Komé, de rouvrir l'usine d'égrenage de coton, et de bitumer les 30 km de route dans la Commune de Doba, mais ces promesses ne sont pas encore tenues.



Le président de la République a été interpellé pour qu'il prenne des mesures pour résoudre la situation socio-économique désastreuse du Logone Oriental.