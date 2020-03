Tchad : promouvoir l'entrepreneuriat dès le bas âge, un idéal pour l'autonomisation

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la présidente du Club Red Empire, Mme. Achta Kadir Saleh, a organisé ce vendredi 13 février 2020 au centre culturel Baba Moustapha de Ndjamena, une conférence-débat sur le thème : "autonomisation des filles pour un monde juste et équitable, innover pour un développement durable et inclusif".



L'évènement a eu lieu en présence de plus de 200 jeunes lycéennes en provenance des différents établissements de la capitale, ainsi que d'autres invités.



Il a permis de sensibiliser, d'informer et de vulgariser les jeunes filles sur l'autonomisation sociale et le rôle important de la femme dans la société tchadienne.