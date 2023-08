Tchad : promouvoir l'état civil gratuit, une mission du ministère de la Décentralisation à Sarh

Echanger, faire le suivi et l’évaluation sur les faits d’états civil avec les maires des communes, les sous-préfets et les présidents de gestion de la province du Moyen-Chari tel est l’objet de cette mission.



Le directeur général adjoint des ressources humaine, dudit ministère a indiqué que malgré plusieurs formations organisées à l’intention de ces derniers, le ministère de l’Administration du territoire de la décentralisation et de la bonne gouvernance et quelques partenaires techniques ne reçoivent pas à temps réel les données statistiques des faits d’état civil et cela rend le travail difficile en terme des données.



En ce qui concerne la délivrance des actes de naissances, Ndodégue Alain a précisé que les registres d’acte de naissance sont remis gratuitement aux maires des communes, sous-préfets et présidents de gestion afin qu’ils puissent motiver la population à se procurer des actes de naissance gratuitement. Il se dit stupéfait que ces actes de naissances sont délivrés moyennant une somme d’argent. « Les actes de naissance se délivrent gratuitement. Ce n’est pas normal. Car les enfants tchadiens ont l’obligation et le droit d’avoir des Actes de Naissance. Il n’y a pas un montant qui est fixé par Ministère de l’Administration du Territoire de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, ni par les partenaires concernant la délivrance des Actes de Naissances. Nous allons mener une vaste campagne de sensibilisation afin de lutter contre cela. Mais si une autorité s’en tête à prendre de l’argent pour la délivrance d’un Acte de Naissance, des conséquences ne vont pas tarder » a-t-il relevé.



Pour finir, le chef de mission demande aux autorités administratives et les président des comités de gestion de mener de forte campagne de sensibilisation sur le bien fondé de la délivrance des actes de naissances. Ceci pour le bien de la population tchadienne.