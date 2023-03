Tchad : promouvoir le respect des droits humains dans les milieux carcéraux, le HCDH s'implique davantage

Le respect des droits de l'Homme dans les milieux carcéraux est un sujet sensible et crucial. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) et le ministère de la Justice et des Droits Humains ont pris l'initiative de lancer une session de formation pour le personnel de l'administration pénitentiaire à Bakara. Cette formation vise à permettre à l'administration pénitentiaire de remplir pleinement sa mission en matière de gestion des personnes privées de liberté, sur une base légale et dans le respect de tous les droits de ces personnes.



Dans son discours d'ouverture, le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Tchad, Félix Ahouansou, a souligné que cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'une série de formations envisagées pour atteindre les objectifs visés. Le HCDH a reçu mandat d'observer la situation des droits de l'homme et d'assister les autorités compétentes pour promouvoir et protéger les droits de l'homme sur tout le territoire tchadien.



Le secrétaire d'État au ministère de la Justice et des Droits Humains, Madame Bourkou Louise Ngardoumri, a pour sa part souligné que cette formation permettra de consolider les connaissances des participants grâce aux outils qu'ils vont acquérir. Elle a également exprimé sa reconnaissance envers le Haut Commissariat de Droit l'Homme (HCDH) pour les efforts déployés en vue de l'amélioration et du renforcement des capacités dans les missions quotidiennes.



Cette session de formation est un pas en avant pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans les milieux carcéraux. Elle permettra aux participants de jouer un rôle actif dans la reconnaissance et la préservation des droits humains, en général, et ceux des personnes détenues, en particulier.