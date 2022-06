Tchad : protection de l'enfance, beaucoup reste à faire

Dans la ville de Ndjamena, des enfants vivent à « la sueur de leur front ». Nombreux sont contraints d’exercer un travail, ou de mendier pour répondre à leurs besoins. Les uns dans les poubelles, à la recherche de bouteilles d'eau jetées pour les revendre, les autres dans les marchés, pour la mendicité.



Ceci met en péril leur santé et leur éducation, une triste réalité qui se passe dans la ville de Ndjamena. Pourtant, la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation.



L'article 4 de la Déclaration des droits des enfants de 1959 stipule que « l'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit grandir et se développer d'une façon saine, l'enfant a droit à l’alimentation, à un logement, à des loisirs et des soins adéquates » (Assemblée Générale des Nations Unies). Malheureusement, ce beau texte est bafoué.



Certains parents n'ont que les yeux pour regarder leurs progénitures vivre dans la misère. Beaucoup disent que Dieu va les prendre en charge. La mauvaise protection de l'enfance est la cause directe du phénomène des enfants de la rue.



Éloignés du chemin de l'école, ces enfants grandissent sans connaissance, ni culture appropriée, et deviennent un danger pour la société. La protection de l'enfant au Tchad n'est que sur le papier, la réalité sur le terrain démontre le contraire, à travers certaines images. En effet, la protection de l'enfance incombe en premier lieu à l'autorité parentale. La convention sociale incombe aux États. À cette stade, la responsabilité est partagée.



Toutefois, le ministère de la Femme et de la Protection de l'enfance est interpellé. Pour ne pas remettre en cause le rôle de cette tutelle, tout porte à croire que la patronne de ce ministère s'est engagée beaucoup plus contre les violences faites aux femmes. Et l'on se pose toujours la question sur l’avenir des enfants de la rue.



Par conséquent, la protection de l'enfance doit devenir une affaire de tous.