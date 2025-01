Tchad : protocole d'accord entre l'Université de N'Djamena et Necmettin Erbacan de Turquie

L'Université de N’Djamena, sous l'égide de son président, le Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a procédé ce mardi 28 janvier 2025, à la signature d'accord de partenariat et de renforcement des capacités des personnels avec l'Université Necmettin Erbacan de Turquie.



Ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la République de Turquie et la celle du Tchad, et plus spécifiquement dans le développement de partenariats stratégiques entre les institutions universitaires de deux pays. Cette signature illustre l'importance faite par l'université de N’Djamena en matière de l'éducation et à la recherche comme piliers du progrès.



Ainsi qu'à la coopération internationale comme vecteur d'un développement durable et inclusif, souligne le président de l'Université de N’Djamena, le Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar.



Après avoir signé ce protocole d'accord, le président de l'Université de N’Djamena, a notifié que la coopération entre le Tchad et la Turquie ne se limite pas à des accords formels. Elle se traduit également par des actions concrètes, telles que :

•Le développement des capacités des enseignants-chercheurs et du personnel administratif ;

•L'amélioration des infrastructures universitaires, souvent rendue possible grâce au soutien de partenaires comme TiKA ;

•Le lancement de projets de recherche conjoints dans des domaines d'intérêt commun, tels que la santé, l'agriculture, les énergies renouvelables et les sciences sociales ;

•La mise en œuvre du programme de mobilité académique pour les étudiants et les chercheurs, qui enrichissent nos institutions par un échange manuel de compétences et de perspectives.



Au-delà des gains immédiats, le Pr Daoussa, signifie que cette stratégiques a des impacts structurels majeurs sur le plan académique, économique et social. Sükrü Nail Güner, doyen de la faculté de la médecine de Necmettin Erbacan, informe que l'objectif de cette signature entre les deux universités, s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens qui existent déjà entre les deux pays.



Son institution est prête à réaliser ses projets au Tchad. Le doyen souligne que ce protocole vise à transférer les connaissances et faciliter l'échange d'expérience pour renforcer davantage les relations.