Tchad : qu’apprennent nos enfants dans les salles de classe ?

Les étoiles, Champions en français, Le major et Les lauréats sont entre autres les manuels qu’utilisent les établissements scolaires. Et pourtant, le seul manuel recommandé par le centre national de circula est "les étoiles".



Au complexe scolaire ‘’Nouvelle génération plus'', deux manuels sont utilisés. Les lauréats et Les étoiles. « Nous utilisons les lauréats pour les classes de CP et les étoiles pour le niveau CE et CM », nous renseigne le directeur du complexe scolaire Nedoumninga Rimbarniang Jude. Il indique que le recours aux manuels scolaires des pays voisins du Tchad se justifie par la non prise en compte de l'établissement privé par l’État tchadien.



« Nous avons émis le besoin de manuels scolaires au programme d’enseignement au Tchad, mais ça tarde encore. C’est pourquoi nous avons jugé utile d’utiliser le livre "les lauréats" qui a un contenu très riche pour les enfants, comme les étoiles », ajoute Nedoumninga Rimbarniang. « Si on avait es manuels scolaires au programme d’enseignement au Tchad pour tous les niveaux, nous voudrions bien les utiliser », dit-il.



Pour le directeur, le contenu de ce manuel scolaire reflète l’histoire du pays, la géographie du Tchad et l’environnement de l’enfant. Des difficultés sont éprouvées par les enseignants dans les salles, dû à la non maîtrise de "Champions en français". « Il y a des enseignants qui ne maîtrisent pas le livre Champions », dénonce Emmanuel Baina de l’école Kirikou.



Pour Fabrice Mbairam du complexe scolaire Le Savoir-faire, tous les manuels scolaires sont importants pour l’éducation des élèves mais le problème se pose au niveau de l’interprétation et de leur compréhension par les enseignants. « Le manuel Champions en français est meilleur que d’autres manuels scolaires », dit-il avant de poursuivre que eChampions en français" est exclusivement basé sur les réalités tchadiennes.



« Dans les manuels scolaires Les étoiles, il y a des leçons qui rendent difficile la compréhension par les élèves si l'enseignant n’est pas vraiment à la hauteur », souligne le pédagogue Wasansa Barnabé.



Pour qu’il y ait un enseignement équilibré, l’enseignant doit utiliser les deux manuels scolaires à la fois, comme l'exige le programme d’enseignement scolaire du Tchad.