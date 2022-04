Tchad : quand circuler à proximité du marché de Dembé devient un chemin de croix pour les usagers

Déguerpis de leurs lieux de ventes traditionnels, les vendeuses de légumes et d'autres marchandises ont cru bon s'installer sur la chaussée rendant de fait la circulation aux abords du marché de Dembé complètement impraticable.



Résultat : des embouteillages interminables qui donnent du fil à retordre aux divers usagers qui, en matinée surtout, veulent rejoindre leurs lieux de service ou tout simple déposer leurs enfants à l'école.



Alors que des doutes subsistent toujours sur les réelles raisons pour lesquelles cette partie du marché a été déguerpi, l'agenda du maire de la ville se voit ainsi remis en cause. En début d'année, il avait lancé une opération pour dégager les boutiques et marchandises qui envahissent la voie publique afin de rendre la circulation plus fluide aux usagers.



Tout porte à croire que pour la maire centrale et celle du 7ème arrondissement, les commerçants et leurs marchandises ne sont plus les bienvenues. Mais il se pose un problème de recasement pour les commerçants deguerpis, ce qui démontre une fois de plus les autorités ont mis la charrue avant les boeufs.