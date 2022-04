Tchad : quand la menuiserie fait rêver certains jeunes

Scies en mains, crayons aux oreilles, tel est le quotidien des pensionnaires de cette institution qui apprennent à fabriquer les meubles de différents modèles. C'est sous les grands arbres de « nnem », bercés par les chants d'oiseaux et au rythme des bruits de marteaux que ces jeunes, venus d'horizons divers et de quelques quartiers de N'djamena, vivent leur passion.



Janvier Mbaigolem, 15 ans, est l'un d’eux. Ici, affirme-t-il, il a trouvé sa vocation : « je passe pour la classe de troisième année, à la rentrée prochaine. J'aimerais vraiment devenir menuisier. C'est pourquoi j'apprends à tout moment, même pendant les vacances. Car l'avenir ne se limite pas que sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, je suis capable de fabriquer 4 à 5 tables par jour, ainsi que d'autres meubles et les prix varient de 4 à 7000 FCFA ».



Des parcours qui se construisent ici sont parfois différents et même surprenants. Celui de Madjilam Kolbe Éric ne manque pas d'intérêt : « j’ai commencé à apprendre la menuiserie en 1992 quand j'étais en classe de CM2. Pendant les vacances, je quittais la province pour venir apprendre ici. J'ai dû arrêter à un moment à cause d'un souci de santé et lorsque je me suis remis, j'ai dû d'abord obtenir mon baccalauréat et revenir ici, puisque je n'avais pas les moyens pour continuer après mon baccalauréat. Je parviens aujourd'hui à fabriquer les cercueils, les tables de différents modèles, les lits, les penderies et les étagères. Puis, j'encadre aussi les stagiaires qui arrivent ici avec l'intention d'approfondir leurs connaissances ».



Non loin de lui, Ndjekourdje Éric, diplômé en génie civil rappelle le quotidien de cette institution : « nous faisons tout, nous fabriquons des meubles comme les lits, les cercueils, les étagères, les armoires, les tables en bois ». Fort de son succès, la société ALNEELY a réussi à signer des partenariats avec d'autres structures de formation et reçoit parfois des sollicitations dans les villages reculés, explique Éric Ndjekourdje : « nous avons réussi à établir des partenariats avec par exemple Alterna Pro, Ban Almal qui envoient certains de leurs pensionnaires en stage ici. Nous avons formé des jeunes du village Mabrouyou en menuiserie et aider ainsi plusieurs à se lancer dans la vie active », se réjouit-il.



Victime de son succès, il n'est pas toujours facile d’accéder à ALNEELY, nous confie Éric Ndjekourdje : « nous n'avons pas de place pour tout le monde, mais ce sont les talentueux qui restent ». Les perspectives d'après emploi sont réelles, et pour la plupart des élèves, l'auto emploi est la voie par excellence, surtout compte tenu de la modestie des équipements, souligne Éric Ndjekourdje. « Après un bon apprentissage, un jeune peut s'installer à son compte. Il lui faut pour un départ, la scie, le marteau, l'équerre, le mètre et les tenailles ».



Eric Ndjekourdje interpelle les parents « à faire le choix de l'apprentissage dès le bas âge pour leurs enfants », afin, insiste-t-il « qu'ils puissent se prendre en charge ». Il est important donc d'avoir le bon flair et saisir la bonne opportunité, afin de s'ouvrir les portes de son bonheur. En effet, la vie ne se gagne pas seulement en étant derrière un bureau, mais aussi à travers des métiers comme la menuiserie.