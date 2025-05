Tchad : quand la plume défie l’uniforme, les journalistes battent la Police au bout du suspense !

À l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse qui se célèbre chaque 03 mai, une ambiance festive et sportive a régné ce 1er mai 2025 au stade municipal de la ville de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari.



Le Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul a affronté, dans un match amical de football, l’équipe de la Police nationale de la province du Moyen-Chari. La rencontre s’est déroulée en présence du préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, entouré de nombreux passionnés du ballon rond.



Dès le coup d’envoi, les deux équipes ont démontré un engagement total, symbolisant l’union entre la presse et les forces de l’ordre. La première mi-temps s’est soldée par un score équilibré de 1 but partout, témoignant de l’intensité et de l’esprit de compétition régnant sur le terrain.



Mais c’est à la dernière minute de la seconde période que le match a basculé : sur une contre-attaque fulgurante, les journalistes et communicateurs ont inscrit le but décisif, scellant leur victoire sur le fil. Score final : 2 buts à 1 en faveur du Réseau des Journalistes et Communicateurs du Moyen-Chari et du Mandoul.



Devant un public enthousiaste, les policiers ont salué la performance de leurs adversaires, tout en lançant un défi pour une revanche prochaine. Un moment de convivialité et de fraternité qui renforce les liens entre les acteurs de l’information et les forces de sécurité.