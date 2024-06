ANALYSE Tchad : quand la télévision prend le dessus, cela n’est pas sans conséquence

Par Témandang Gontran - 13 Juin 2024





La télévision rend paresseuses certaines femmes qui, devant la chaîne Novelas, ne peuvent faire d’autres travaux.



Cela joue également sur l’éducation des enfants, et fait partie des facteurs de baisse de niveau sur le plan éducatif. Par ailleurs, c'est un facteur d’initiation des jeunes et enfants à la sexualité précoce, et quand l’enfant prend le goût à ces films ou séries, il a tendance à s’accrocher sur l’écran.



A côté de la télévision, des appareils de distraction ou loisir, la diffusion des films d’actions, séries, la musique, il y a des films dont la tranche d’âge de visionnage est exigée, à l’exemple des films interdits au moins de 12 ans et autres.



Dans certaines séries, les acteurs s’offrent le luxe sexuel, font des attouchements intimes, alors que certaines personnes ne tiennent pas compte de ces actions qui peuvent entraîner les enfants à les imiter. Ils sont laissés à la merci des chaînes, passant toute une journée devant ces appareils de distraction, ce qui entraine des mauvaises habitudes pour ces derniers.



Dans les ménages parcourus, les femmes et les enfants se disputent la télécommande pour suivre la chaine appelée Novelas. À l’heure des séries, toutes les occupations sont mises en attente, au profit de la télévision. Personne ne veut rater une petite partie du film.



Selon le sociologue Armand, « la société évolue avec la technologie qui, de nos jours prend contrôle sur la vie des individus et les rendent dépendants de ces appareils électroniques. Surtout, les parents qui ne restreignent pas les chaines diffusant des films d’actions très violentes, ce qui est un danger pour les enfants. Les enfants retiennent les actions, puis les mettent en pratique, ce qui entraîne les enfants à la violence. »



Mme Zara quant à elle affirme que : « les femmes aiment trop suivre la chaine appelée Novelas, parce que les séries diffusées par cette chaîne sont basées sur la vie de couple, les relations amoureuses, l’héritage et tant d’autres faits qui ressemblent à la réalité de la vie. »



Selon elle, suivre ces séries avec les adolescents est un mauvais choix, d’autant plus que certains épisodes montrent des rapports sexuels. Cela devient des occasions pour ces jeunes d’imiter ces scènes et les incitent à la vie de débauche. D’autres sont devenus accros à la télévision par suivisme des amis, la famille et l’encourage.



Alphonse témoigne dans ce sens : « quand je ne viens pas au ciné, mes amis viennent m’embrouiller avec les commentaires, sur les films ou séries qu’ils suivent, cela se faisait de manière répétitive, ce qui m’a poussé à emboiter le pas, une fois pris l’habitude, même sans eux, je passe ma soirée au ciné. »



Il faut dire que dans la vie, l’environnement contribue à l’éducation de l’homme de manière positive ou négative. La technologie est en train de prendre le dessus sur le comportement des individus, qui de nos jours imitent les accoutrements vus à la télévision ou sur les réseaux sociaux.



La technologie facilite, les tâches de recherche, d’apprentissage et d’accès à l’information, tisser des relations, développer les affaires. Nos jours, ces comportements prennent d’autres ampleurs, ce qui détruit les bonnes mœurs chez certaines personnes. Et c’est un sujet qui mérite une réflexion profonde.







