Tchad : quand le Ramadan transforme certains enfants en chauffeurs des parents

Depuis que le carême a débuté ce 11 mars 2024, un phénomène pour le moins exotique s'empare de la capitale tchadienne, et ainsi que dans d'autres grandes villes du pays.



C’est celui de voir de très jeunes garçons au volant des engins qu'ils soient à deux, trois ou quatre roues, afin d'assurer le déplacement de leurs parents, en cette période de jeûne sous cette canicule. En effet, il est crucial de rappeler que la pratique du Ramadan requiert une certaine limite d'âge à atteindre avant de l'exercer.



Il est notamment recommandé un âge minimal de 16 ans pour pratiquer le jeûne chez les pratiquants musulmans. Pour ce faire, de nombreux jeunes garçons qui ne sont pas en âge de pratiquer le Ramadan se retrouvent entrain de transporter leurs parents du fait de la fatigue infligée à ces derniers lorsqu'ils sont en Ramadan.



Il faut préciser que les personnes qui observent le jeûne sont souvent stressées, déshydratées, affamées fatiguées etc. Toutes ces conditions ne permettent pas à certains fidèles de supporter le poids de cette pratique qui nécessite ténacité, courage et abnégation.



Cependant, ces mineurs qui n'ont pas encore l'âge requis pour l'obtention d'un permis de conduire sont souvent exposés aux accidents de circulation, à cause de la non maîtrise de la conduite, lorsqu'ils sont au volant et ne sont pas ainsi autorisés à conduire à cet âge.



C'est dire clairement que cette pratique qui consiste à assurer le déplacement des parents comportent souvent des risques, aussi bien pour les parents transportés que pour les enfants eux-mêmes. Les fidèles sont ainsi interpellés afin de prendre leurs responsabilités en main, afin d'éviter cette pratique qui en réalité constitue un réel danger dans le cadre de la sécurité routière.



Il serait judicieux pour un parent d'assurer son propre déplacement, en évitant d'exposer les enfants, même si cela requiert un sacrifice énorme du parent en cette période de Ramadan. Aussi, le ministère des Transports et de la Sécurité routière est invité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à cette situation qui met en péril la sécurité routière.