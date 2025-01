Tchad : quatre militaires tués dans un braquage au Sila

Le 28 janvier 2025, aux environs de 12 heures, un braquage meurtrier a eu lieu dans le département d’Addé, plus précisément dans le village de Layouna, situé à quelques kilomètres de la ville.



Selon des sources concordantes, des militaires en mission de patrouille dans la zone, ont été attaqués par des individus non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu, tuant un chef militaire et trois de ses éléments, avant de s’enfuir avec leur véhicule.



Après l’intervention des forces de défense et de sécurité, le véhicule a pu être retrouvé, et l’un des malfrats a été appréhendé, tandis que plusieurs autres ont pris la fuite. Une enquête est en cours pour les retrouver et renforcer la sécurité dans la province.