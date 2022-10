Tchad : "que l'argent qui devrait servir à la création du Sénat soit utilisé pour intégrer les jeunes"

Mahamat Sougui, participant au dialogue national au titre de la diaspora tchadienne du Canada, estime qu'il ne faut pas "prendre le risque de plonger notre pays dans l'inconnu", en réaction au débat sur la forme de l'État (unitaire ou fédérale).



Il propose que le premier ministre de transition soit élu dans la plénière et qu'il soit inamovible jusqu'aux élections.



"Le PCMT et les membres de la transition qui souhaitent se présenter doivent démissionner au moins six mois avant les élections à venir", propose Mahamat Sougui.



L'intervenant recommande la suppression du Sénat et le financement de l'emploi des jeunes. "Je suis contre la création du sénat. Je propose sa suppression et que l'argent qui devrait servir à sa création soit utilisé pour intégrer les jeunes à la fonction publique", détaille Mahamat Sougui.