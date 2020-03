Tchad : que pensent les lamyfortaines du 8 mars ?

En vidéo. Les femmes de l'association des Lamy-fortains et N'Djamenois se sont retrouvées dimanche 8 mars à N'Djamena, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme.



De l'avis d'Assma Gassi qui est à l'initiative de cette rencontre d'échange, c'est la guerre de 9 mois qui a amené beaucoup de problèmes au Tchad dont la division. Elle s'est félicité de la compréhension progressive de la jeunesse.



"Une maison sans femmes est une maison vide", a déclaré Assma Gassi qui demande au Gouvernement la mise en place d'un commission permanente permettant à chaque femme qui a une idée de l'a proposer.



S'agissant des récents cas d'assassinats de femmes à N'Djamena, Assma Gassi a fait part de son indignation et a condamné avec la plus grande fermeté.