Tchad : que prévoit l'accord entre le Gouvernement et les syndicats ?

Un protocole d'accord a été paraphé jeudi à N'Djamena entre deux membres du Gouvernement, trois représentants d'organisations syndicales et un facilitateur.



L'accord prend en compte les revendications des organisations syndicales. Au titre des augmentations générales spécifiques, le Gouvernement s'engage à opérer le rétablissement des 35% restants comme suit : 20% en janvier 2020 et 15% en juillet 2020.



Au titre des indemnités et primes, le Gouvernement s'engage à opérer le rétablissement des 50% retenues, sélon le taux ci-après : 15% en janvier 2020, 20% en juillet 2020 et 15% en janvier 2021.



Au titre de la levée de gel des effets financiers des avancements et. reclassements, le Gouvernement s'engage, après évaluation, à lever le gel des effets financiers des avancements et reclassements pour compter de janvier 2020.



Au titre des frais de transport, les économiques qui pourront être réalisées suite aux travaux d'assainissement du fichier de la solde et de l'audit des diplômes, seront affectées au paiement partiel des frais de transport. Le reliquat sera réglé par le Gouvernement de façon graduelle.



Au titre de la signature d'un pacte social durable : dans l'optique d'une paix sociale durable, le Haut comité technique tripartie (HCTT) mettra en place une équipe afin de préparer un pacte social durable, dans un délai n'excédant pas 45 jours.



"Les deux parties s'engagent à respecter les termes du présent protocole d'accord. Le Gouvernement et les organisations syndicales se félicitent du climat serein qui a prévalu et favorisé les échanges constructifs tout au long des négociations", souligne l'accord.



La partie syndicale s'engage à suspendre la grève déclenchée le 7 janvier jusqu'à la signature du pacte social durable.