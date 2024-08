Tchad : quel modèle de jeunesse faut-il pour le pays ?

« La jeunesse est le bâton que l'on peut utiliser pour prendre ce qui est à distance », dit un sage du pays. Cependant, pour le défunt Maréchal du Tchad, lors du Salon de l'étudiant africain, « la jeunesse est la seule richesse plus importante de l'Afrique que toutes ces ressources naturelles ».



Mais quel modèle de jeunesse faut-il pour résoudre les problèmes du pays ? Le Tchad est un pays dont la majorité de la population est très jeune, mais n’apporte pas de changements significatifs pour faire progresser le pays dans tous les domaines.



Bien que l’accent soit très peu mis sur la jeunesse, qui en réalité est une forte main-d’œuvre où il faut investir, on fait face à une autre jeunesse d'un avenir douteux. Comparer aux autres pays africains, la jeunesse tchadienne est non seulement moins instruite, mais force est de constater que le système éducatif demeure archaïque, obéissant aux enseignements dispensés à ces jeunes, en passant par examen par le fait de discerner les diplômés à la fin de leur formation.



Ceci est félicité, acclamé et considéré comme un modèle de réussite, et d'une grande richesse. Malheureusement, ceci se passe face à la nullité de certains diplômés dans le nouveau monde d'emploi trop exigeant, et d'une jeunesse dotée d'un esprit d'innovation et de créativité.



C'est une grosse perte de temps. Car le système éducatif tchadien n’encourage pas l’innovation, ni l’esprit créatif, ou de contestation qui peut nuire aux développements de tout un pays. À cela s'ajoute cette croyance inutile que le modèle de développement, et de réussite sociale, doit venir d'ailleurs. Et que la cause de notre pauvreté est l'Occident, notamment la France.



Même si plusieurs études documentées prouvent que le poids démographique de la jeunesse tchadienne est une opportunité de création des richesses. Ce n'est rien qu'une illusion, car pour le patron du Vatican, le Pape François, l’avenir appartient aux jeunes possédant deux qualités : « des jeunes avec des ailes et des jeunes avec des racines ».



Des ailes pour voler, rêver, créer ; et des racines pour recevoir des personnes âgées la sagesse qu’ils vous offrent. Ce qui échappe à la jeunesse tchadienne. Cependant, il faut un nouveau système, conjuguer avec un esprit révolutionnaire dans le but de baser la formation sur des nouvelles approches axées plusieurs domaines.



L’histoire nous informe que le point de départ d'un modèle de la jeunesse, qui contribue au développement de son pays, est la prise de conscience, qui est une arme efficace. Qu’attend cette jeunesse pour prendre son envol ? Pourtant, aujourd'hui, la donne a changé, l'avenir se prépare autour des jeunes.



Les autres ont construit leurs pays avec une volonté, au-delà des croyances religieuses. Les prières et supplications divines n'apportent pas un changement. Comme Dieu lui-même a dit aux premiers Hommes : « Tu mangeras à la sueur de ton front ».



Malheureusement, la jeunesse espère qu'un nouveau Tchad tombera du Ciel, ce qui est impossible. Quel modèle de jeunesse faut-il réellement pour le Tchad. Une interrogation qui nécessite une préoccupation de tous. La Chine est l'un des modèles à copier.



En tête, dans plusieurs domaines, des compétences dans le numérique, l’entrepreneuriat, l’agriculture, le bâtiment, l’artisanat pour ne citer que ceux-là. Comment comprendre que dans un pays majoritairement jeune aucun, il n’y ait aucun changement significatif après plus de 60 ans d’indépendance ?